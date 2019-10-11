АМКУ працює над механізмом обмеження по концентрації землі в одні руки

Голова аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський заявив, що Антимонопольний комітет уже працює над механізмом обмеження по концентрації землі в одні руки на рівні антимонопольного законодавства.

Про це він сказав на брифінгу "Законодавчі ініціативи щодо земельної реформи".

"Вчора завершився термін подання альтернативних законопроектів щодо запуску ринку землі. Один з них поданий депутатами від "Слуги народу" та членами аграрного комітету. Пункти в законопроекті були результатами широкого обговорення. Були враховані різні думки, були враховані зауваження президента.

Чим він відрізняється від кабмінівського законопроекту? Відповідно до урядового законопроекту, покупцями землі можуть бути фізичні особи – громадяни України та юридичні особи – резиденти України, тобто зареєстровані за українським законодавством. Згідно альтернативного законопроекту, вводиться обмеження для юридичних осіб. До 2024 року не можуть бути засновниками іноземні фізичні особи, особи без громадянства та іноземні держави, тобто тільки українські бенефіціари, українські громадяни", - підкреслив Сольський.

За його словами, пропонується ввести нові обмеження по концентрації землі в одні руки - на рівні області концентрацію зменшено від 15 до 8%. На рівні ОТГ – 35%.

"Є 40 тисяч підприємств, 90% яких зареєстровані як юрособи, яку обробляють землю. З них 70 найбільших компаній обробляють не більше 20% землі в Україні. Найменші по українським міркам фермери до 500 га кожен обробляють 15%. Середні підприємства від 1000 до 10000 га обробляють більше 60%.

Ми не повинні порушити те, що розвивається і працює. Ми обрали варіант обмеження на рівні країни, області, ОТГ, буде доопрацьовуватися механізм обмеження на рівні антимонопольного законодавства. АМКУ вже над цим працює", - додав він.

"Ціна на землю формується ринком, вона росте, як і орендна плата, незалежно від того, є в нас іноземці чи нема. По орендованим державним землям повноваження передається ОТГ. ОТГ сама приймає рішення, що вона хоче зробити з землею: продати чи здати в оренду.

Вони це мають робити через Prozzoro. Якщо земля вже орендована, то договір розірвати вже не можна і все має робитися зі згоди орендаря. Стартова ціна тут - мінімальна нормативна грошова оцінка", - пояснив голова аграрного комітету.

Економічна правда