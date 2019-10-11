Світові ціни на нафту зростають після заяв генсекретаря ОПЕК, які сприйняли як сигнал можливого додаткового скорочення видобутку сировини країнами організації.

Про це свідчать дані торгів, передає enkorr.

Зазначається, що вартість бареля грудневої нафти Brent станом на 9:02 11 жовтня становила 60,01 доларів (+1,54%). Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent становила 54,27 доларів за барель (+1,34%).

Пікові ціни склали 60,07 і 54,31 доларів відповідно.

"На ціни вплинула заява генсека ОПЕК Мохаммеда Баркіндо про те, що учасники угоди ОПЕК + на черговій зустрічі в грудні можуть розглянути різні варіанти щодо її майбутнього.

Учасники ринку сприйняли заяву Баркіндо як сигнал про готовність ОПЕК + ще більше скоротити нафтовидобування", йдеться у повідомленні.

Певний вплив на настрої трейдерів надають очікування новин щодо чергових торгових переговорів між США і Китаєм.

Вашингтон і Пекін прагнуть врегулювати торговий конфлікт, який триває вже 15 місяців і веде до уповільнення світового економічного зростання та скорочення споживання палива.