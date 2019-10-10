Зеленський про легалізацію марихуани: Ті, хто хочуть, потерплять

Президент Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до декриміналізації марихуани.

Джерело: Зеленський на зустрічі з журналістами

Пряма мова: "Зараз не йдеться про легалізацію канабісу. Але я знаю, що дуже багато людей хоче займатися цим бізнесом в Україні.

Але ми можемо розглядати це лише після того, як ми будемо знати, що ми дійсно говоримо про медичну маріхуану.

Я не хочу, щоб нам завтра сказали, що ми дозволили всім займатися наркотиками. Навіщо нам це? У нас дуже багато проблем.

Мені здається так. Ті, хто хочуть, потерплять…"

Деталі: Зеленський додав, що не бачив зареєстрованого закону від партії "Слуга народу".

Президент також відзначив, що питання декриміналізації канабісу не на часі.

За його словами, усі ризики цього "не виписані" і він не знає, чи готове до цього суспільство.

Знати більше: "Легалізація медичної марихуани: чому пацієнти та лікарі цього вимагають. Пояснює Супрун"

Нагадаємо:

15 травня комітет Верховної Ради 8 скликання з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав запропонований неурядовими організаціями законопроект про легалізацію медичного використання канабісу.

20 травня понад 50 депутатів з різних фракцій зареєстрували у Верховній Раді законопроект про легалізацію медичного канабісу.

У партії "Слуга народу" немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.

12 липня тодішній голова політсили "Слуга народу" Дмитро Разумков пояснив, що "завжди знайдуться ті, хто буде незадоволений".

Українська правда