"Нафтогаз": Кількість боржників за газ зменшилась

В Україні стало менше теплопостачальників, які через борги можуть залишитися без газу для опалення - за тиждень кількість боржників зменшилась на 31 підприємство.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Ми оновили перелік виробників тепла, борги яких ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону. Кількість боржників за тиждень зменшилася на 31 підприємство.

Наразі список включає 74 боржників при загальній кількості тепловиробників (на момент завершення минулого опалювального сезону) 1316 підприємств", - йдеться у повідомленні.

Найменший рівень розрахунків у: ОСББ Робоча 116Д (Дніпро), Керуючої компанії КОІН (Одеса), ТОВ УК Бриз (Одеса),ТОВ ЕСКО-ЕКСПЕРТ (Київ).

"Щоб у нас були законні підстави постачати газ, тепловиробник має дотримуватись вимог законодавства і рівень його розрахунків не повинен опускатись нижче 90%.

Не буває безвихідних ситуацій, будь–яку проблему можна вирішити. Ми просимо владу проблемних міст та селищ вжити негайних заходів щоб допомогти своїм тепловиробникам розрахуватись". - заявляє "Нафтогаз".

Економічна правда