Коболєв здивований рішенням місцевих влад ввімкнути опалення у теплу погоду

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв здивований рішенням деяких місцевих влад достроково розпочати опалювальний сезон, незважаючи на теплу погоду.

Про це він написав у Facebook.

Читаю переможні реляції щодо дострокового включення опалення в 17 областях України. І хочу висловити свою думку з цього приводу: люди, які прийняли таке рішення - місцева влада, точно розуміють, що вони роблять.

Питання - як швидко зрозуміють споживачі, що весь цей "банкет" буде за їх рахунок? Кожен додатковий день роботи батареї при +17 за вікном є банальним витягуванням коштів з їх кишень", - підкреслив він.

Нагадаємо, згідно з чинними нормативами, підключення житлових будинків до опалення розпочинається після зниження середньодобової температури повітря нижче за позначку +8 і утримання її на такому рівні протягом щонайменше трьох днів.

Економічна правда