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Дубінський відкликав законопроект про податок на купівлю валюти

Четвер, 10 жовтня 2019, 17:17

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський вирішив відкликати свій законопроект про введення збору з готівкових операцій обміну валют.

Про це він повідомив у Facebook.

"Я провів опитування серед своїх підписників (частина з яких є нашими виборцями) з приводу введення 1% збору при купівлі готівкової валюти. "Ні, не підтримую  - 79%,  "так, підтримую" - 21%. 10 756 голосів.

У результаті опитування відкликаю відповідний законопроект 2208", - написав він.

Нагадаємо:

Раніше Дубінський зареєстрував законопроект, яким планується ввести збір з готівкових операцій обміну валют, кошти з цього збору планують витрачати на розвиток спорту.

Розмір збору має становити 1% від валютної операції.

Економічна правда

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