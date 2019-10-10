Apple видалила додаток, який допомагав протестувальникам Гонконгу

Компанія Apple видалила з App Store додаток HKmap.live, який допомагав учасникам протесту в Гонконгу відстежувати пересування поліцейських, заявивши, що він використовувався для засідки на правоохоронців.

Про це повідомляє Reuters.

Видалення сталося після різкої критики Apple в газеті компартії Китаю, яка назвала додаток "отруйним" і звинуватила американську компанію в наданні допомоги мітингувальникам в Гонконгу.

Після цього в Apple заявили, що в Гонконгському бюро з кібербезпеки і технологічних злочинів підтвердили, що додаток використовували для засідок на поліцію і створювало загрозу громадській безпеці.

Розробники HKmap.live не згодні з заявою Apple, і відкидають звинувачення. За їхніми словами, більшість відгуків в App Store говорять про те, що HKmap навпаки покращує громадську безпеку.

Звістка про видалення HKmap викликало обурення у протестувальників.

Офіційні особи Китаю і Гонконгу поки не давали коментарів.

Нагадаємо:

Додаток HKmap.live об'єднує інформацію про поліцію із загальнодоступних постів в соціальних мережах, а модератори додатку стежать за достовірністю інформації.

Відповідно до правил і політики Apple, додатки можуть бути видалені, якщо вони були визнані такими, що сприяють незаконній діяльності або загрожують громадській безпеці.