Всі розділи
Укр / Рус

В Україні вперше випустять платіжні карти без реквізитів

Четвер, 10 жовтня 2019, 15:09

З 15 жовтня Альфа-Банк першими в Україні почнуть випуск платіжних карт без нанесення реквізитів.

Про це повідомляє радник Альфа-Банку Аркадій Вершебенюк в Facebook.

Номер картки, термін дії та CVV-код будуть відображені тільки в мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine, що на думку банку, зробить використання картки безпечнішим.

У розділі "Номер карти і реквізити" користувач побачить повний номер карти і термін дії, а CVV-код - тільки після введення одноразового SMS-пароля за запитом.

Першими оновляться кредитна карта Travel і дебетова карта Platinum Black.

Випуск нових карт без номера буде здійснюватися в рамках поточних тарифів банку.

 Нагадаємо:

Monobank в 2018 році в рамках карти IronBank випускав платіжні карти без реквізитів на лицьовій стороні - але тоді дані можна було побачити на зворотному боці картки.

Українські банки випускають залізні і пластикові платіжні картки з магнітною смужкою, чіпом і/або безконтактним модулем.

Картки випускаються як іменні? так і не іменні, але в обох випадках номер карти, термін дії та CVV-код завжди вказувалися на карті (крім IronBank).

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

банки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЄБРР і ЄС виділили 70 мільйонів євро трьом українським банкам 8 жовтня 2019, 11:34
Екс-нардепу оголосили підозру у заволодінні 1,1 мільярда гривень "Уксиббанку" 8 жовтня 2019, 10:02
Як зробити кредити доступнішими: три рецепти 7 жовтня 2019, 18:38
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!