Уряд хоче побороти корумповані схеми з ФОПами — Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтримав ініціативи уряду щодо зміни податкового законодавства для фізичних осіб-підприємців.

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами.

За словами президента, спрощена система оподаткування використовується великими компаніями для зменшення податкового навантаження.

"Коли компанії не захотіли нормально сплачувати податки в білу, вийти з тіні, вони придумали оформлювати все на ФОПів. Дуже багато ФОПів працює в одній компанії, і на кожного може бути оформлено по 10 помічників, секретарів", - прокоментував Зеленський.

Президент підтримав позицію уряду по цьому питанню.

"Я в принципі не повинен коментувати уряд, тому що уряд повинен бути незалежним, але все, що вони хотіли, - побороти корумповані схеми. Ось для чого цей законопроект. Я думаю що вони (уряд - ЕП) на правильному шляху. І це забезпечить нам вихід економіки з тіні. Всі повинні сплачувати податки," - резюмував президент.

Нагадуємо:

20 вересня законопроекти №1053-1 и №1073 були прийняті парламентом в цілому і зараз вони очікують підписів спікера парламенту та президента.

Ці два закони зобов'язують підприємців використовувати касові апарати, вводять електронний чек на товар або послугу, вводять грошове винагородження для покупців і великі штрафи для бізнесу, якщо товар буде продаватися без чеку.

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Економічна правда