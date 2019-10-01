В Morgan Stanley очікують падіння гривні до 26,5 за долар

Аналітики інвестбанку Morgan Stanley очікують, що до кінця 2019 року курс гривні знизиться до 26,5 гривень за долар.

Про це йдеться у прогнозі банку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки перспектива запровадження земельної реформи стає більш визначеною, ми підвищуємо наш прогноз зростання економіки України та курсу гривні. Тепер очікуємо зростання ВВП на 3,2% у 2020 році з подальшим прискоренням до 3,6% у 2021 році", - йдеться у прогнозі банку.

Там також прогнозують курс гривні на кінець 2019 року на рівні 26,5 гривні за долар, а на кінець 2020 року - 27,5 гривні за долар.

Американський банк очікує, що перший транш від МВФ в рамках нової програми співпраці Україна отримає до кінця поточного року - після прийняття держбюджету.

Нагадаємо:

Раніше у Нацбанку повідомили, що продовжать дотримуватися режиму плаваючого курсу валют, тобто не будуть втручатися у його ринкову динаміку без нагальних потреб.