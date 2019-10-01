Міінфраструктури звільнило керівників трьох морських портів

Міністр інфраструктури Власдислав Криклій заявив, що підписав накази про звільнення керівників Одеського, Чорноморського та Білгород-Дністровського морських портів.

Про це він заявив під час брифінгу після презентації концесійних проектів портів "Ольвія" та "Херсон".

"Держава не є ефективним власником, тому ми багато надій покладаємо на концесійні проекти, але це не означає, що ми не будемо реагувати на дії менеджменту портів, які спричиняють збитки державних підприємств.

Войтенко (екс-керівник Одеського морського порту - ред.) входить до топ-10 рейтингу керівників державних компаній із найвищою заробітною платою, при цьому фінансовий стан підприємства викликає питання", - сказав Криклый.

"За період перебування на посаді виконуючого обов’язки директора Войтка В.О. ДП "Одеський морський торговельний порт" значно погіршені фінансово-економічні показники діяльності підприємства, зокрема при плановому розміру у 2018 році чистого доходу від реалізації продукції 323,6 млн грн фактично отримано 164,9 млн грн, при плановому розмірі загальних доходів 552,0 млн грн фактично отримано 421,9 млн грн", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

"Незбалансованість доходів та витрат негативно вплинула на показники господарської діяльності підприємства та призвело до зменшення та невиконання планового показника чистого фінансового результату з 303,2 млн грн у 2016 році при плані у 2018 році 119,3 млн грн фактично до 19,2 млн грн у 2018 році, та до збитку 55,1 млн грн за І півріччя 2019 року", - підкреслили у міністерстві.

Діяльність керівників ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" також визнали такою, що не відповідає вимогам ефективного менеджменту підприємств портової галузі.

"Перезавантаження у морських портах розпочато, відбулись перші, але не останні звільнення", - додав Криклій.

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Економічна правда