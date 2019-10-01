Уряд звільнив забракованих Нацбанком членів наглядових рад держбанків

Кабінет міністрів припинив повноваження шести членів наглядових рад державних банків.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Зокрема, уряд припинив повноваження членів наглядової ради "Ощадбанку": Аджунера Шевкі, Грінченка Олексія, Білака Даніеля, Власова Дмитра, Резнікова Олексія, а також Торстена Пауля - члена наглядової ради "Укрексімбанку".

"Рішення прийнято відповідно до вимог закону "Про банки і банківську діяльність" на підставі непогодження вищезазначених членів наглядової ради державних банків Національним банком", - йдеться у повідомленні.

Читайте детальніше у статті: НБУ та Ощадбанк в клінчі. Чому Нацбанк забракував наглядову раду банку

Нагадаємо:

Відбір кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад державних банків здійснювали компанії з добору персоналу обрані на конкурсних засадах, а фінальне оцінювання - комісія, до складу якої увійшли представники від Верховної Ради, президента, Кабміну.

Конкурсна комісія провела співбесіди з кандидатами на посади незалежних членів, розглянула відповідні документи кандидатів, опрацювала коментарі компанії з добору персоналу, зокрема щодо ділової репутації та професійної придатності для виконання конкретного кола обов'язків у наглядовій раді та колективної придатності.

На підставі цієї роботи були визначені претенденти на призначення членами наглядової ради.

Рішення комісії щодо кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" було затверджено Кабінетом міністрів.

15 серпня Національний банк повідомив про відмову у погодженні на посаду членів наглядової ради "Ощадбанку": Аджунера Шевкі, Грінченка Олексія, Білака Даніеля, Власова Дмитра, Резнікова Олексія, а також Торстена Пауля - члена наглядової ради "Укрексімбанку".

Економічна правда