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Гончарук анонсував проблеми нечесним ФОПам

Вівторок, 1 жовтня 2019, 09:00

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що фізичним особам підприємцям не потрібно переживати щодо подальших дій уряду, на відміну від бізнесу, який проводить оптимізацію за рахунок великої кількості ФОПів.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Пряма мова Гончарука в ефірі телеканалу ICTV: "Малим переживати нема чого. Але тим, хто дійсно великий, середній і приховує це, намагається робити з себе 100-200 і більше маленьких приватних підприємців, у тих дійсно будуть проблеми".

Деталі: Прем’єр додав, що уряд навіть з такою категорією бізнесу чинить дуже гуманно, надаючи їм час на перебудову бізнес-моделі, щоб вони працювали в правовому полі.

Як приклад непорядного ведення бізнесу, прем'єр навів ситуацію з ресторанами, де заради оптимізації розрахунки проводяться через кілька ФОПів. У такому разі, за словами Гончарука, чесний заклад програє нечесному.  

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Українська правда

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Гончарук Кабмін

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