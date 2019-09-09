Приватним компаніям в Україні хочуть дозволити запускати ракети в космос

Приватним компаніям в Україні можуть дозволити вести космічну діяльність, зокрема і запускати ракети в космос.

Відповідний законопроект у новій редакції внесений депутатами до Верховної Ради, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій у космічну галузь України" підготовлений групою депутатів з фракцій "Слуга народу".

Раніше цей документ вже направлявся на розгляд парламенту, проте був відхилений і відправлений на доопрацювання.

Як зазначила координатор напрямку eHealth з боку президента України Яніка Мерило на своїй сторінці в Facebook, "у перший же день депутати зареєстрували законопроект про відкриття космосу для приватних компаній". Однак, за її словами, "вийшло так, що цей законопроект був не той, який був розроблений BRDO і приватним ринком".

"Величезне спасибі депутатам, керівнику комітету і автору законопроекту Дмитру Наталуху, команді "Слуги народу" і прем'єру Олексію Гончаруку за швидку реакцію, абсолютне взаєморозуміння і співпрацю щодо того, що небо треба відкривати", - написала вона.

І додала, що після проведення консультацій та обговорення проблем у даному законопроекті документ "був відкликаний і поданий повторно у такому вигляді, який реально відкриває небо".

Мірило вважає, що в Україні багато компаній, які могли б розробляти різні рішення для космічної галузі, підкреслюючи, що космос сьогодні швидше відноситься до логістики, ніж до оборонного сектора.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, його ухвалення забезпечить створення конкурентного середовища для розвитку поряд із держсектором космічної галузі також і підприємств приватної власності, а також сприятиме залученню інвестицій у космічну галузь України.

Законопроект також переводить ведення космічної діяльності з ліцензованого в здійснюване за декларативним принципом.

Нагадаємо:

На сьогоднішній день в Україні діяльність, пов'язана з випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, може здійснюватися тільки державними компаніями.

Водночас варто зазначити, що Україна знаходиться в "клубі семи" держав, що володіють повним циклом розробки, випробувань, запуску та експлуатації космічних засобів, а також отримання і обробки інформації. Тобто у країни є ресурси і потенціал для виробництва більшості видів власної аерокосмічної продукції. Читайте докладніше в колонці: Землю - селянам, космос - приватникам.