Україна експортувала пшениці на 1,87 мільярда доларів

Україна за січень-серпень 2019 року експортувала пшениці на 1,87 млрд доларів.

Про це свідчить митна статистика Державної фіскальної служби, передає "Укрінформ".

Зазначається, що найбільше української пшениці за 8 місяців 2019 року купили Єгипет (на 371,974 млн доларів), Індонезія (на 235,221 млн доларів) та (Бангладеш на 201,511 млн доларів).

Жита з січня по серпень 2019 року за кордон було продано на 3,35 млн доларів. У тому числі до Білорусі — на 2,049 млн доларів, до Польщі — на 554 тис. доларів, до Бангладеш — на 469 тис. доларів.

Борошна пшеничного за вказаний період було експортовано на 59,414 млн доларів. Зокрема до Об’єднаних Арабських Еміратів — на 13,476 млн доларів, до Китаю — на 7,755 млн доларів, до Сінгапуру — на 5,995 млн доларів.

Ячменю за 8 місяців 2019 року експортували на 433 млн доларів, кукурудзи — на 3,67 млрд доларів.