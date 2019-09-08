Всі розділи
Укр / Рус

Україна експортувала пшениці на 1,87 мільярда доларів

Неділя, 8 вересня 2019, 15:33

Україна за січень-серпень 2019 року експортувала пшениці на 1,87 млрд доларів.

Про це свідчить митна статистика Державної фіскальної служби, передає "Укрінформ".

Зазначається, що найбільше української пшениці за 8 місяців 2019 року купили Єгипет (на 371,974 млн доларів), Індонезія (на 235,221 млн доларів) та (Бангладеш на 201,511 млн доларів).

Жита з січня по серпень 2019 року за кордон було продано на 3,35 млн доларів. У тому числі до Білорусі — на 2,049 млн доларів, до Польщі — на 554 тис. доларів, до Бангладеш — на 469 тис. доларів.

Борошна пшеничного за вказаний період було експортовано на 59,414 млн доларів. Зокрема до Об’єднаних Арабських Еміратів — на 13,476 млн доларів, до Китаю — на 7,755 млн доларів, до Сінгапуру — на 5,995 млн доларів.

Ячменю за 8 місяців 2019 року експортували на 433 млн доларів, кукурудзи — на 3,67 млрд доларів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ДФС експорт

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Голова Податкової Сергій Верланов. Чому треба залишати більше грошей громадянам і які податки треба знижувати 2 вересня 2019, 09:20
Хімзавод Фірташа підозрюють в ухилянні від сплати 56 мільйонів податків 22 серпня 2019, 18:10
ДФС забезпечила надходження до бюджету понад 6 мільярдів 19 серпня 2019, 12:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!