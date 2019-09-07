Біткоїнів на мільярд доларів перевели на невідомий гаманець

Бот Whale Alert, що відслідковує всі великі угоди на ринку криптовалют, повідомив, що 94,5 тисяч біткоїнів, що за нинішнім курсом становить понад 1 млрд доларів, було переведено на невідомий гаманець.

Про це пише "Комерсант".

Сума була відправлена ​​ з 15 різних гаманців. Після переведення цей гаманець посів четверте місце за обсягом суми, яка на ньому знаходиться, і перше місце, якщо не враховувати гаманці, пов'язані з кріптовалютними біржами.

На думку експертів, цей переказ може бути спробою будь-якого крупного гравця ринку криптовалют перевести гроші з біткоїнів, що при такій сумі може привести до хаосу на ринку.

Крім того, деякі експерти вважають, що ця трансакція може бути пов'язана з криптовалютною платформою Bakkt, яка буде запущена вже в вересні.

Однак не виключено і те, що це звичайний переказ між гаманцями.