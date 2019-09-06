Велика будівельна група купує завод із виробництва газобетону у Новій Каховці

Промислово-будівельна група "Ковальська" отримала дозвіл на покупку ТОВ "Енерджи Продакт", розташованого у Новій Каховці Херсонської області, який є одним із найбільших виробників газобетону в Україні.

Дозвіл на концентрацію надав Антимонопольний комітет, передає прес-служба компанії.

"Ця угода є однією з найбільших в Україні на будівельному ринку. Ми, як лідери ринку, зацікавлені у диверсифікації напрямків діяльності, розширенні регіонів та освоєнні нових видів будівельних матеріалів.

Ринок газобетону має високий потенціал розвитку. Цей актив дозволить нам ще більше задовольнити потреби наших клієнтів в асортименті. Згідно стратегії групи, ми плануємо і надалі проводити експансію у Південному та Західному регіонах", - заявив гендиректор компанії "Ковальська" Сергій Пилипенко.

Зазначається, що "Ковальська" планує завершити процедуру придбання та отримати контроль над "Енерджи Продакт" до кінця вересня.

Нагадаємо:

Підприємство "Енерджи Продакт" (м. Нова Каховка) створено у 2013 році і є четвертим найбільшим виробником газобетону в Україні. Потужності заводу становлять 450-500 м. куб газобетону на рік.

Промислово-будівельна група "Ковальська" є провідним виробником будівельних матеріалів, девелопером та забудовником України.

Група об'єднує 9 заводів-виробників будівельних матеріалів, які відомі в Україні під брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek, "Ковальська Граніт".

Економічна правда