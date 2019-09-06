Україна з початку року збільшила експорт м'яса птиці на 28%

У січні-серпні 2019 року Україна наростила експорт м'яса птиці та субпродуктів на 28,4% - до 275,5 тисяч тонн, у грошовому еквіваленті експорт цієї продукції виріс на 20,4% - до 401,8 мільйонів доларів.

Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

У той же час імпорт м'яса птиці і субпродуктів за вісім місяців 2019 року скоротився на 4,4% - до 82,2 тисяч тонн, у грошовому еквіваленті - на 3,7%, до 32,9 мільйонів доларів.

За даними ДФС, експорт свинини за підсумками січня-серпня поточного року виріс на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 1,4 тисяч тонн. Цієї продукції поставили на суму 3,1 млн доларів проти 2,9 млн доларів за вісім місяців 2018 року.

Імпорт свинини в Україну за цей період зріс на 3,9% - до 16,33 тисяч тонн. В країну ввезли свинини на 31,1 млн доларів проти 29,5 млн доларів у січні-серпні 2018 року.

Економічна правда