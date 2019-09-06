Facebook запустив власний сервіс знайомств
Компанія Facebook оголосила про запуск у США власного сервісу знайомств Facebook Dating, використовувати його зможуть користувачі Facebook віком від 18 років.
Про це повідомляється у блозі компанії.
Зазначається, що сервіс вбудований в основну програму соцмережі, але передбачає створення окремого профілю. Він також інтегрований з Instagram і дозволяє додавати в свій профіль пости звідти.
За замовчуванням Facebook Dating не показує користувачам профілі тих, з ким вони дружать на Facebook або в Instagram.
Це обмеження можна обійти за допомогою функції Secret Crush, вона дає користувачу можливість додати симпатичних йому друзів з Facebook або Instagram до секретного списку.
"Якщо хтось із вашого списку включить вас до свого, Facebook Dating повідомить про це", - йдеться у повідомленні.
Окрім США, сервіс Facebook Dating наразі доступний ще в 19 країнах Північної та Південної Америки і Азії. У Європі сервіс запустять до початку 2020 року.
Економічна правда
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