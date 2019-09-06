Facebook запустив власний сервіс знайомств

Компанія Facebook оголосила про запуск у США власного сервісу знайомств Facebook Dating, використовувати його зможуть користувачі Facebook віком від 18 років.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Зазначається, що сервіс вбудований в основну програму соцмережі, але передбачає створення окремого профілю. Він також інтегрований з Instagram і дозволяє додавати в свій профіль пости звідти.

За замовчуванням Facebook Dating не показує користувачам профілі тих, з ким вони дружать на Facebook або в Instagram.

Це обмеження можна обійти за допомогою функції Secret Crush, вона дає користувачу можливість додати симпатичних йому друзів з Facebook або Instagram до секретного списку.

"Якщо хтось із вашого списку включить вас до свого, Facebook Dating повідомить про це", - йдеться у повідомленні.

Окрім США, сервіс Facebook Dating наразі доступний ще в 19 країнах Північної та Південної Америки і Азії. У Європі сервіс запустять до початку 2020 року.

Економічна правда