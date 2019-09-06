"Кернел" інвестує в порт "Чорноморськ" 3 мільярди

"Адміністрація морських портів України" і аграрна група "Кернел" підписали договір про взаємодію, який передбачає інвестиції агрогруппи в розвиток інфраструктури морського порту "Чорноморськ" в обсязі понад 3 мільярди гривень.

Про це повідомляє прес-служба АМПУ.

До кінця 2020 року в порту планується провести днопоглиблення біля чотирьох причалів і побудувати новий зерновий термінал, який забезпечить збільшення перевалки до 6 млн тонн.

"Договір між АМПУ і "Кернел" - це хороший приклад державно-приватного партнерства і черговий крок системного розвитку порту "Чорноморськ", яким займається АМПУ", - заявив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Реалізація проекту сприятиме поліпшенню умов для експорту продукції українських підприємств, збільшенню суднозаходів і створенню близько 250 нових робочих місць в порту "Чорноморськ", додав Вецкаганс.

Генеральний директор "Кернел" Євген Осипов заявив, що стратегічна мета компанії до 2020 року - збільшити обсяг експорту зернових до 8,8 млн тонн за рахунок запуску нового терміналу в "Чорноморську".

Згідно з документом, АМПУ до кінця 2020 року повинна виконати реконструкцію операційної акваторії першого ковша Сухого лиману (5 черга будівництва) до 15 м і забезпечити днопоглиблення уздовж кордону лінії причалів №14-17, на яких оперують термінали компанії "Кернел".

Глибини операційної акваторії біля причалів будуть доведені до 14-15 м.

Обсяг інвестицій в проект державно-приватного партнерства з боку АМПУ становитиме майже 230 млн грн.

Нагадуємо:

"Кернел" - найбільший в світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки.

Земельний банк "Кернел" в Україні становить 560 тис га, виробничі потужності 2,5 млн тонн зернових і олійних в рік.

Акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі з 2007 року.

Найбільшим акціонером "Кернел" через Namsen LTD є Андрій Веревський - 39,93% акцій.

Cascade Investment Fund (Кайманові о-ви), бенефіціаром якої виступає Віталій Хомутиннік, володіє 6,59% акцій "Кернела".

Економічна правда