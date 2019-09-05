Маріупольські портовики пояснили, чому купили позашляховик за 1,4 мільйона

У ДП "Маріупольський морський торговельний порт" заявили, що придбаний за 1,4 мільйона позашляховик Toyota Land Cruiser Prado потрібний керівництву для виконання термінових відряджень, які доводиться здійснювати заміськими дорогами, які перебувають в незадовільному стані.

Про це повідомляє ЦТС.

Закупівля авто з певними технічними і якісними характеристиками обгрунтована наявними потребами замовника з урахуванням виконання службових завдань, термінових відряджень на далекі відстані, незадовільним станом дорожнього покриття на заміських дорогах, помірними експлуатаційними витратами, надійністю і високим рівнем безпеки", - йдеться у заяві портовиків.

Вони підкреслили, що провели тендер без порушень.

На держпідприємстві кажуть, що більш дешевий автомобіль Land Cruiser Prado, про який згадувалося в статті "Наших грошей", не відповідав технічним характеристикам і пропонувався в інший комплектації.

У ДП "Маріупольський морський торговельний порт" наполягають на тому, що покупка автомобіля проводилася відповідно до ЗУ "Про державні закупівлі" та за ринковою вартістю без завищення ціни.

Нагадаємо:

ДП "Маріупольський морський торговельний порт" 21 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ "Восток автомир" та ТОВ "Автоцентр-Маріуполь" два легкових автомобіля на загальну суму 2,17 млн гривень - позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-I за 1,38 млн гривень та Skoda Superb Style 1,8 TSI/132kW DSG + пакет Comfort для Style за 787,5 тис гривень.