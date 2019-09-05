Комітет ВР розглядає питання відновлення судноплавства на річці Прип'ять

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури на засіданні 5 вересня розглядає питання відновлення водного сполучення Дніпро-Прип'ять.

Про це заявив секретар комітету Геннадій Вацак на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За 14 років жодного зрушення у відновленні водного сполучення Дніпро-Прип'ять. Незважаючи на очевидні економічні і геополітичні вигоди проекту Е-40, зрушень нуль! Підняв це питання на засіданні комітету", - написав він.

Вацак зазначив, що проект Е-40 передбачає створення річкового шляху від Балтійського до Чорного моря через річки Вісла, Західний Буг, Прип'ять і Дніпро. Його протяжність становитиме понад 2 тис. км. У реалізації проекту візьмуть участь Польща, Білорусь і Україна.

"За прогнозами, реалізація цього проекту може збільшити на 10 млн тонн загальний обсяг вантажів, що перевозяться Дніпром. Фінансується річковий шлях коштами Євросоюзу, який готовий виділити трьом країнам-учасницям 12 млрд євро, із яких на частку України припадає 32 млн євро", - додав він .

Нагадаємо:

Раніше керівник АМПУ Райвис Вецкаганс заявив, що відновлення судноплавства на Прип'яті дозволить розкрити транзитний потенціал України за рахунок розвитку річкового транспортного коридору від Балтійського до Чорного моря.

У травні-2019 з ініціативи Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь, за підтримки ЄБРР компанія Royal Haskoning DHV завершила обстеження на території Білорусі судноплавних гідротехнічних споруд водного шляху Е-40, що зв'язує Балтійське і Чорне моря через Віслу, Західний Буг, Прип'ять і Дніпро.

Найближчим часом робоча група за участю фахівців АМПУ, філії "Днопоглиблювальний флот" АМПУ і Держгідрографії проведе аналогічну роботу на українській ділянці річок Прип'ять і Дніпро.