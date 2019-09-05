Глава НБУ розповів, що допоможе здешевити кредити в Україні

Щоб здешевити кредити для бізнесу, а також іпотечні кредити в Україні, необхідна імплементація законів про захист прав кредиторів і проведення судової реформи.

Про це розповів журналістам глава Національного банку України Яків Смолій 5 вересня.

Окрім того, за словами Смолія, для зниження кредитних ставок потрібні також якісні реєстри і відповідний доступ спеціальних реєстраторів для внесення у них змін.

"У комплексі це дасть можливість знизити вартість ресурсів для кредитування суб'єктів господарювання та іпотечного кредитування", - зазначив глава Нацбанку.

Він додав також, що "за вартістю ресурсів це абсолютно реальні цифри".

"Якщо ми задекларували облікову ставку на рівні 8% і (додати - ред.) маржу, яку закладають банки, знизивши існуючі ризики до 3-4%, то чисто математично можна отримати 12%. Але саме зниження облікової ставки є необхідною умовою, однак недостатньою, щоб вартість ресурсу для кредитування була на такому рівні", - сказав глава НБУ.

Глава центробанку підкреслив, що імплементація законів про захист прав кредиторів, проведення судової реформи та якісні реєстри в комплексі дозволять знизити вартість ресурсів для кредитування бізнесу та іпотечного кредитування.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський доручив до 1 жовтня в рамках поліпшення бізнес-клімату створити умови для зниження комерційними банками кредитних ставок і доступності кредитування бізнесу та іпотечного кредитування.

Відповідальними за це були призначені прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр фінансів Оксана Маркарова, і глава НБУ Яків Смолій.

5 вересня Нацбанк знизив облікову ставку до 16,5% річних.

Згідно з прогнозом НБУ, облікова ставка знизиться до 8% в четвертому кварталі 2021 року за умови стійкого зниження інфляції до цільового рівня 5%.

Економічна правда