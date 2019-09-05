52% опитаних українців вірять: якщо держава накаже підняти зарплату до 1000 доларів, то так і буде

Джерело: Результати опитування Міжнародної дослідницької компанії Kantar TNS на замовлення Центру економічної стратегії

84% українців підтримують популістську політику, а 59% не лише підтримують, а й вважають її реалістичною.

Дослівно: "У середньому 59% українців підтримують та вважають реалістичними популістські політики. Більш того, в середньому 84% просто підтримують популістські політики".

"Такі цифри є небезпечними для економіки. Вони означають, що більшість українців не лише підтримують абстрактну популістську політику, але й вірять, що її можна втілити у життя, а отже будуть вимагати від політиків її втілення".

Деталі: Найбільш схильні підтримувати таку політику економічно вразливі верстви населення (люди, що мають менше можливостей для реалізації у освіті, працевлаштуванні, тощо) та, меншою мірою, люди, які не проявляють критичного мислення у повсякденному житті.

Відзначається, що прихильники популізму частіше за все живуть в селах, не мають вищої освіти або отримують маленькі зарплати.

Разом з тим, відмінності щодо підтримки популізму залежно від віку чи регіону – несуттєві.

Соціологи також з’ясували, що знизити рівень підтримки популізму можливо.