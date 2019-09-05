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Фонд Хомутинніка інвестував у виробника синтетичного м'яса

Четвер, 5 вересня 2019, 10:30
 

Фонд Cascade Investment Fund екс-народного депутата Віталія Хомутинніка купив акції американського виробника синтетичного м'яса Beyond Meat 4 місяці тому під час проведення компанією IPO.

Про це написав сам Хомутиннік на своїй сторінці в Facebook.

"Штучне м'ясо - тренд останніх років в світі. Мої аналітики повірили в цей тренд та ідею", - написав Хомутиннік.

 

Хомутиннік зазначив, що наразі капіталізація Beyond Meat становить близько 10 млрд доларів при обороті лише 150 млн доларів, однак не уточнив суму своїх вкладень у компанію.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", наразі вартість її акцій становить 163,15 долара за штуку, тоді як IPO на початку травня пройшло за ціною 25 доларів, і завдяки його проведенню компанія залучила 240,63 млн доларів.

Виручка Beyond Meat в другому кварталі 2019 року зросла в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 3,9 рази - до 67,25 млн доларів, а чистий збиток - на 27,7%, до 9,44 млн доларів.

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Нагадуємо:

Хомутиннік вперше став народним депутатом у 2002 році, після чого неодноразово переобирався.

Влітку цього року балотувався на позачергових виборах до Верховної Ради за списком "Опозиційного блоку" під №11, однак партія не пройшла прохідний бар'єр.

За підсумками виборів Хомутинник повідомив про завершення кар'єри політика.

Економічна правда

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Хомутиннік м'ясо IPO

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