Фонд Хомутинніка інвестував у виробника синтетичного м'яса
Фонд Cascade Investment Fund екс-народного депутата Віталія Хомутинніка купив акції американського виробника синтетичного м'яса Beyond Meat 4 місяці тому під час проведення компанією IPO.
Про це написав сам Хомутиннік на своїй сторінці в Facebook.
"Штучне м'ясо - тренд останніх років в світі. Мої аналітики повірили в цей тренд та ідею", - написав Хомутиннік.
Хомутиннік зазначив, що наразі капіталізація Beyond Meat становить близько 10 млрд доларів при обороті лише 150 млн доларів, однак не уточнив суму своїх вкладень у компанію.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", наразі вартість її акцій становить 163,15 долара за штуку, тоді як IPO на початку травня пройшло за ціною 25 доларів, і завдяки його проведенню компанія залучила 240,63 млн доларів.
Виручка Beyond Meat в другому кварталі 2019 року зросла в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 3,9 рази - до 67,25 млн доларів, а чистий збиток - на 27,7%, до 9,44 млн доларів.
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Нагадуємо:
Хомутиннік вперше став народним депутатом у 2002 році, після чого неодноразово переобирався.
Влітку цього року балотувався на позачергових виборах до Верховної Ради за списком "Опозиційного блоку" під №11, однак партія не пройшла прохідний бар'єр.
За підсумками виборів Хомутинник повідомив про завершення кар'єри політика.
Економічна правда
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