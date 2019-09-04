Укрпошта звинуватила Пенсійний фонд в обмані пенсіонерів

Укрпошта заявляє, що співробітники Пенсійного фонду "свідомо обманюють пенсіонерів" - обіцяють підвищення пенсій, якщо люди будуть отримувати їх у банку та не переходитимуть до Укрпошти.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Укрпошта неодноразово стикалася з фактами маніпуляцій та поширення неправдивої інформації про послуги компанії з боку Пенсійного фонду.

У мережі оприлюднено розмову працівниці ПФУ з 72-річною пенсіонеркою.

Представник Пенсійного фонду говорить, що "кошти, які можна спрямувати на виплату пенсій, ми будемо витрачати на виплату пошті за доставку…". І запитує у пенсіонерки, яка жаліється на вік та хворі ноги і хоче отримувати пенсію вдома від листоноші: "Ви бажаєте отримувати пенсії на такому рівні, чи щоб в грудні у Вас пенсія піднялася?", - йдеться у повідомленні.

Компанія наголошує, що пенсіонерів, які потребують допомоги та мають право отримувати пенсію вдома, працівники Пенсійного фонду "свідомо вводять в оману, переконують отримувати пенсію у банках, плямуючи при цьому репутацію Укрпошти".

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський написав у Facebook, що компанія вимагає від Пенсійного фонду "припинення цієї ганебної практики" та публічної заяви з вибаченнями.

"Витрати Пенсійного фонду на себе любих (зарплати і тп) збільшились з 2.4 млрд гривень у 2016 до 4.4 млрд у 2018 - тобто на 2 млрд грн за 2 роки

У той же час - витрати на послуги Укрпошти збільшились з 1,1 млрд у 2016 до 1,4 млрд у 2018. З іншого боку, відрахування ЄСВ Укрпоштою збільшилось з 0.55 млрд у 2016 до 1.03 млрд у 2018. Тобто ми за цей час перерахували на пенсіонерів більше, ніж отримали. Тому якщо є бажання пошукати гроші для пенсіонерів або на оплату послуг пошти, я можу підказати, де", - написав він.

Економічна правда