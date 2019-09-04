Податкова донарахувала 645 мільйонів податків мережі "Фокстрот"

Державна податкова служба донарахувала 645 мільйонів гривень податків одному із найбільших рітейлерів країни - мережі магазинів електроніки "Фокстрот".

Про це заявив голова Офісу великих платників податків Євген Бамбізов, передає LIGA.net.

За його словами, рітейлер занижував базу оподаткування, включаючи у вартість товарів додаткові послуги, які не обкладаються ПДВ, наприклад страхування.

"Працювали так по всій мережі. Тепер Офіс великих платників податків планує перевірку інших великих рітейлерів", - підкреслив Бамбізов.

Водночас у "Фокстроті" заявили, що поки не отримували офіційних повідомлень про донарахування податків.

"Фокстрот працює виключно в правовому полі і є найбільшим платником податків в галузі. Щорічно компанії мережі "Фокстрот" збільшують кількість податкових виплат на 20-30%. Раніше Офіс великих платників податків виставляв рітейлерам донарахування, які ми оскаржували в судах.

Якими будуть дії цього разу, визначимося, як тільки побачимо офіційні документи від ДПС", - йдеться у прес-релізі рітейлера.

Торгова мережа "Фокстрот" на початок 2019 року нараховувала 162 магазини загальною торговою площею 153 тисячі квадратних метрів у 90 обласних і районних центрах України. Відвідуваність магазинів в 2018 році склала 27,8 млн осіб.

Група компаній "Фокстрот" розвиває бренди Фокстрот, Техношара, Секунда (магазин годинників), а також DEPO't Center і Fantasy Town (управління нерухомістю в ГК ФОКСТРОТ). Керівники ДК Фокстрот - Валерій Маковецький і Геннадій Виходцев.