Компанія Коломойського змінила представника у наглядовій раді "Укрнафти"

Компанія Bordo Management Limited, підконтрольна групі "Приват" Ігоря Коломойського, замінила свого представника в наглядовій раді "Укрнафти" Уріеля Цві Лейбера на колишнього податкового інспектора Вікторію Силенко.

Про це повідомляється на сайті "Укрнафти".

Документ про заміну Лейбера датований 28 серпня.

Як зазначає видання enkorr, Уріел Цві Лейбер регулярно переобирався в наглядову раду "Укрнафти" від групи "Приват" з серпня 2010 року. Він володіє 0,000036% акціями "Укрнафти".

Вікторія Силенко у 2004-2015 роках працювала в Державній податковій інспекції Голосіївського відділення ДФС в Києві. На момент відходу з ДФС вона займала посаду головного державного ревізора-інспектора. У 2018 році перейшла на роботу фінансовим директором в ТОВ "НВК Смарт Лекс Груп".

На посаду члена наглядової ради "Укрнафти" вона вступила з моменту отримання нафтовидобувною компанією відповідного повідомлення від Bordo Management Limited.

Нагадаємо:

У березні акціонери затвердили оновлений склад наглядової ради "Укрнафти", до якого увійшли 11 членів (3 - від Нафтогазу, 6 незалежних і 2 від міноритаріїв). Очолив наглядову раду виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Економічна правда