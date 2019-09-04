НБУ у вересні може знизити облікову ставку мінімум до 16,5% річних - банкіри

Нацбанк у вересні може знизити облікову ставку мінімум на 0,5 відсоткових пункти - до 16,5% річних

Так вважають банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо подальшого зниження облікової ставки на 0,5-1 в.п., оскільки бачимо поступове ослаблення фундаментального інфляційного тиску і зниження макроекономічних ризиків", - заявив аналітик інвестиційного бізнесу УкрСиббанку Михайло Харчук.

"Незважаючи на прискорення річної інфляції в липні до 9,1% з 9% за підсумками червня, відповідна динаміка, головним чином, була продиктована ефектом бази, а також ситуативними чинниками, що перебувають поза монетарною політикою центробанку.

Затвердження нового уряду, очікування активізації реформ і відновлення співпраці з МВФ будуть сприяти поліпшенню інфляційних очікувань", - вважає експерт.

Він додав, що інфляційні ризики зберігаються, у тому числі пов'язані з незвично стабільним на початку осені курсом гривні, але реальна облікова ставка, навіть у разі рішучого ослаблення монетарної політики, залишається досить високою для абсорбції впливу цих факторів.

Голова правління Айбокс Банку Галина Хейло також вважає, що НБУ знизить облікову ставку у вересні на 0,5-1 п.п.

"Нацбанк у вересні може знизити облікову ставку на 0,5-1 п.п. Це обумовлено завданнями, які перед собою ставить новий уряд. Прем'єр-міністр Гончарук заявив про істотне зниження ставок по кредитах вже в наступному році, а для цього необхідно зниження облікової ставки.

Про необхідність зниження облікової ставки також заявляли в Мінфіні та інших фінансових інституціях. Виходячи із завдань уряду, на мій погляд, НБУ доведеться переглянути прогноз по обліковій ставці і прискорити динаміку її зниження", - зазначила вона.

Андрій Приходько, начальник відділу по роботі з інвесторами банку "Кредит Дніпро", вважає, що правління Нацбанку за підсумками засідання з питань монетарної політики 5 вересня прийме рішення про зниження облікової ставки на 0,5% п.п.

"Зниження облікової ставки у вересні на 0,5 п.п. цілком ймовірне, з огляду на позитивні тенденції на валютному ринку.

Крім того, Мінфін вже перевиконав річний план з гривневих запозичень і має достатній запас накопичених коштів для майбутніх розрахунків за держборгом восени, тому гострої необхідності в залученні коштів через ОВДП зараз немає і, відповідно, немає стимулу підтримувати ставки на поточному, все ще досить високому, рівні", - сказав експерт.

Начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Україна Олексій Блінов також прогнозує зниження облікової ставки на 0,5 п.п.

Старший аналітик Райффайзен Банку Аваль Михайло Ребрик дотримується аналогічної точки зору: "У вересні ми очікуємо продовження циклу зниження облікової ставки на 0,5 п п.".

За його словами, зниження облікової ставки може бути обумовлено такими факторами, як очікуване відновлення дезінфляційного тренду і зниження політичної невизначеності в результаті формування монобільшості в парламенті, затвердження композиції уряду, а також формування новим урядом амбітного плану структурних реформ.

Експерти вважають, що до кінця поточного року НБУ може знизити облікову ставку до 15,5% річних.

Нагадаємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 17% річних із 19 липня 2019 року.

НБУ розраховує знизити облікову ставку до 8%