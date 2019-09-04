Фіскали виставили претензії до "ArcelorMittal Кривий Ріг" на 9 мільярдів

Офіс великих платників податків ДФС завершив податковий аудит компанії "ArcelorMittal Кривий Ріг" та повідомив про податкові претензії у розмірі 9 мільярдів гривень.

Про це під час спілкування з журналістами заявив голова офісу Євген Бамбізов, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні завершено масивний аудит підприємства, ми визначаємо претензії в 9 млрд грн", - підкреслив Бамбізов.



За його словами, основна сума пов'язана зі сплатою рентної плати за використання надр, заниженням орендної плати за землю. Окрім цього, серед претензій офісу - робота з підприємствами, які мають ознаки фіктивних.



"Ми готові передати ці матеріали до правоохоронних органів. З цього питання ми активно співпрацювали зі Службою безпеки, вони нам надавали інформацію щодо рентної плати і податку на землю, а ми вже аналізували її і вийшли на кінцевий результат", - додав він.

Нагадаємо:

20 липня СБУ провела обшуки в "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Безпосередньо перед цим президент Володимир Зеленський розкритикував підприємство за невиконання в строки зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку особам, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

В.о. глави СБУ Іван Баканов 22 липня звинуватив менеджмент АМКР в недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" заперечував звинувачення на свою адресу з боку СБУ і заявив про збитки в 1 млн доларів за підсумками місяця через вимушену зупинку пуско-налагоджувальних робіт на машині безперервного лиття заготовок.

Після цього топ-менеджери "ArcelorMittal Кривий Ріг" в кінці липня зустрілися із Зеленським, а також провели переговори з представниками його Офісу.

Сторони обговорили можливості поліпшення екологічної ситуації та впровадження соціальних проектів в Кривому Розі.

В результаті досягли домовленості про реалізацію п'яти кроків в продовженні модернізації підприємства і зниженні впливу на навколишнє природне середовище, а також по реалізації соціальних проектів.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі в 2005 році за 24,2 млрд грн.

Служба безпеки 3 вересня знову прийшла на підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" для огляду об'єктів коксохімічного виробництва.