Суд просять скасувати обов’язок держпідприємств віддавати 90% прибутку

Окружний адмінсуд Києва 20 вересня продовжить засідання у справі за позовом до Кабінету міністру щодо оскарження постанови про зобов’язання державних унітарних підприємств сплачувати до держбюджету 90% чистого прибутку.

Про це інформує прес-служба суду.

Як зазначається, 3 вересня відбулось підготовче засідання у справі за позовом профспілки авіапрацівників міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Кабінету міністрів.

"Позивач просить суд скасувати постанову уряду, якою було зобов’язано підприємства, обсяг чистого прибутку яких становить понад 50 млн грн, перераховувати до державного бюджету 90% чистого прибутку (доходу)", - підкреслюється в повідомленні.

У суді уточнюють, що йдеться про постанову Кабміну №363 від 24 квітня 2019 року, якою було внесено зміни до Порядку відрахування до держбюджету частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.

На думку профспілки, оскаржувана постанова не відповідає правовим актам вищої юридичної сили, прийнята урядом з перевищенням повноважень та з порушенням передбаченої законодавством процедури.

За даними прес-служби, суд оголосив перерву у підготовчому засіданні для надання учасниками справи необхідних заяв по суті справи. Наступне засідання призначено на 20 вересня 2019 року.

Економічна правда