Рада розгляне дві версії закону про "спліт"

На розгляд Верховної Ради IX скликання передані два законопроекти про ліквідацію Нацкомфінпослуг і розподіл функцій комісії між Національним банком і Національною комісією цінних паперів і фондового ринку.

Про це пише FinClub.

Законопроект №0965 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг", зареєстрований президентом Петром Порошенком як невідкладний ще 20 липня 2015 року, переданий на розгляд нового парламенту як "перехідний", оскільки цей документ пройшов перше читання (7 липня 2016 року).

До другого читання його під номером 2413а готуватиме комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Цей же комітет буде розглядати до першого читання законопроект №1069 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг", поданий 29 серпня групою з п'яти депутатів фракції "Слуга народу".

Один з них - Денис Малюська - в той же день склав депутатські повноваження, оскільки став міністром юстиції в уряді Олексія Гончарука.

Обидва законопроекти відрізняються в нюансах, але абсолютно ідентичні по суті: НБУ стане регулятором для страхових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів, лізингових компаній, а НКЦПФР - для фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, недержавних пенсійних фондів та їх адміністраторів.

Нацкомфінпослуг буде ліквідована. Це питання вже не підлягає дискусії.