У яких американських компаніях найвища зарплата - дослідження

Експерти американського кар'єрного агрегатора опубліковали рейтинг компаній з найбільшими зарплатами у 2019 році.

До переліку увійшли компанії, де середня зарплата співробітників перевищує 130 тисяч доларів на рік.

Рейтинг очолила ІТ-компанія Palo Alto Networks (середня зарплата - 170,9 тисяч доларів).

На другому місці NVIDIA - американська технологічна компанія, розробник графічних процесорів і систем на чіпі, середня зарплата - 170 тисяч доларів на рік.

На третьому - соцмережа Twitter (середня зарплата - 162,8 тисяч доларів на рік).

Четверте місце - у компанії Gilead Sciences (біофармацевтична компанія-розробник лікарських препаратів, середня зарплата - 162,2 тисяч доларів на рік).

Замикає топ-5 корпорація Google (середня зарплата - 161,2 тисяч доларів на рік).

Якщо розглядати рейтинг професій, то лідирують представники сфери охорони здоров'я: лікар - 193,4 тисячі доларів, директор аптеки - 144,8 тисяч доларів, стоматолог - 142,5 тисяч доларів.

Економічна правда