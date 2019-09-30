У Кабміні обіцяють субсидії тим, хто витрачає більше 15% доходів на комуналку
Кабінет міністрів планує виплачувати фінансову підтримку тим українським сім'ям, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 15% від своїх доходів.
Про це йдеться у програмі дій уряду, текст якої опублікований на сайті Верховної Ради.
"Українська сім’я (домогосподарство) не повинна платити більш як 15% від свого доходу за комунальні послуги. Ті, хто вимушений буде сплачувати більше, отримує підтримку від держави", - йдеться у документі.
В уряді також планують знизити вартість енергоресурсів завдяки запровадженню конкуренції на енергетичних ринках, а також стимулюванню власного видобутку енергоресурсів, зокрема газу та нафти.
Також Кабмін планує диверсифікувати постачання енергоресурсів в Україну та створювати запаси енергоресурсів, яких має вистачати щонайменше на 2 місяці.
Нагадаємо:
У законопроекті про держбюджет на 2020 рік, який уряд вніс на розгляд Ради, передбачене зменшення видатків на субсидії на 8 мільярдів гривень або 14,5%. В уряді повідомили, що цих коштів має вистачити для всіх, хто звернеться за субсидією.
Економічна правда
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