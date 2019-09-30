У Києві відкрилася мережа капсульних готелів

У Києві відкрилася мережа футуристичних капсульних готелів - Monotel, в якій можна розплатитися як картою, так і криптовалютою.

Про це повідомляється на сайті готелю.



Зараз Monotel працює в двох місцях: на бульварі Тараса Шевченка, 9/28 і на вулиці Богдана Хмельницького, 58а.

У Monotel є парні, жіночі і чоловічі капсули, які обладнані однаково, але відрізняються за площею.

Кожна капсула обладнана системою подачі повітря, memory-матрацом, навушниками, зарядкою для гаджетів, USB-портом, мережею Wi-Fi і дзеркалом з підвіскою.

Капсула відкривається за допомогою електронного ключа, який запускає її роботу. Вся внутрішня навігація - англійською мовою, з сенсорним управлінням.

Вартість однієї ночі стартує від 1000 грн. За додаткові 150 грн можна замовити сніданок.

Економічна правда