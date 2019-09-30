Вартість оренди гектара землі зросте у два рази після введення ринку - програма уряду

Запуск ринку землі з 1 жовтня 2020 року призведе до збільшення вартості оренди за 1 гектар у середньому по країні з 1700 гривень у 2018 році до 4000 гривень у 2024.

Про це йдеться в програмі дій уряду, яка опублікована на сайті Верховної Ради.

"Ми скасуємо мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення. Як результат, ефективність та продуктивність використання сільськогосподарських земель зростатиме до 6% щороку за рахунок підвищення рівня економічної конкуренції.

Земельний ринок запрацює з 1 жовтня 2020 року, що, зокрема, призведе до збільшення вартості оренди за 1 га в середньому по країні з 1700 грн у 2018 році до 4000 грн у 2024 році", - йдеться у документі.

Зазначається, що Кабмін планує провести дерегуляцію з питань землеустрою, вирівняти податки на землю, ввести запобіжники проти земельного рейдерства та запровадити сучасну інфраструктуру просторових даних.

В уряді обіцяють, що 100% відомостей про земельні ділянки буде внесено до Державного земельного кадастру до кінця 2020 року.

"Ми надамо державну фінансову підтримку фермерам на купівлю землі сільськогосподарського призначення та розвиток свого бізнесу. Під час купівлі менше 500 га землі фермери матимуть можливість отримати дешевий кредитний ресурс за ставкою, що не перевищує рівня інфляції", - йдеться у програмі.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив законопроект про ринок землі і передав його на розгляд до парламенту.

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

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Економічна правда