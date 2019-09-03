США та Китай не змогли домовитися про відновлення торгових переговорів

Чиновники Китаю та США не можуть узгодити терміни запланованої зустрічі щодо торгівлі після того, як Вашингтон відхилив прохання Пекіна відкласти мита, які вступили в силу.

Про це кажуть чиновники, знайомі з ходом обговорень, передає Bloomberg.

Незважаючи на спроби президента США Дональда Трампа заспокоїти фінансові ринки і показати ситуацію так, ніби переговорники досягли прогресу, дві найбільші економіки світу поки не досягли домовленостей щодо базових умов поновлення діалогу, і з обох сторін спостерігається недовіра.

Дата візиту китайських офіційних осіб в столицю США ще не призначена, хоча це необов'язково ознака того, що зустріч не відбудеться, сказали джерела. Ф'ючерси на акції США подешевшали на цих новинах.

В ході бесід за останній тиждень сторонам не вдалося досягти згоди як мінімум по двом моментам - прохання США позначити ряд параметрів для наступного раунду переговорів і заклику Китаю відкласти введення нових мит, сказали два джерела.

Мита вступили в силу 1 вересня, вказуючи, що США продовжують використовувати стратегію, яка, судячи з усього, має протилежний бажаному ефект, пише видання.