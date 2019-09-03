УЗ замовила у компанії Ахметова сталі на 100 мільйонів

Переможцем 29 тендерів на постачання металопрокату, які проводила філія "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці", стало ТОВ "Метінвест-СМЦ", загальна вартість торгів - 103,4 мільйонів гривень.

Про це повідомляє видання Zалізниця без корупції.

ТОВ "Метінвест-СМЦ", яке входить в холдинг "Метінвест" Ріната Ахметова, розіграло закупівлю з ТОВ "МД Груп".

"Обидві компанії пропонували продукцію виробництва ПАТ "МК "Азовсталь", ПАТ "Маріупольський металургійний завод ім. Ілліча", ПАТ "Дніпропетровський МК" та ПАТ "Запоріжсталь".

Всі ці підприємства пов’язані з металургійним бізнесом олігарха Ріната Ахметова", - йдеться у повідомленні.

Економія в тендерах стала мінімальною, оскільки оидва учасники пропонували продукцію спільних виробників.

"ТОВ "Метнівест-СМЦ" запропонував ціни значно вищі, ніж ті, за якими УЗ місяць тому закупила прокат у фірми-прокладки ТОВ "Сота Україна".

Так, наприкінці липня ТОВ "Сота Україна" розігрувала з тим же ТОВ "МД Груп" тендери на постачання прокату від меткомбінатів Ріната Ахметова за ціною 15 765 грн/т без ПДВ. А через місяць офіційний представник групи Ахметова - ТОВ "Метінвест-СМЦ" підняв ціну до 16 226 грн/т без ПДВ", - підкреслює видання.

Зазначається, що упродовж останніх років частину продукції від меткомбінатів Ахметова для УЗ постачає ТОВ "Метінвест-СМЦ", а іншу частину сумнівні фірми-прокладки, такі як ТОВ "Сота Україна", ТОВ "Альфа-Метал-Компані", ТОВ "МД Груп" та ін.

Зокрема, ТОВ "Сота Україна" уклала з УЗ контракти на 1,35 млрд грн, ТОВ "Альфа-Метал-Компані" - на 350 млн грн.

"При цьому ТОВ "Сота Україна" використовувала адресу реєстрації, в якій фактично не знаходилася та не орендувала там приміщення. А її записані власники виявилися необізнаними про існування такої компанії", - йдеться у повідомленні.