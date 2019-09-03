В Одесі продали 27 гектарів землі у три рази дешевше за ринкову ціну

Агентство з розшуку та менеджменту активів продало ділянку землі в Одесі площею 27 гектарів за 350 тисяч доларів компанії ТОВ "Пелучо".

Відповідна угода була укладена 3 липня за результатами аукціону, зазначається на платформі торгового майданчику ДП "СЕТАМ".

Продаж ділянки відбувався трьома частинами. Ділянку на один гектар продали всього за 470 тисяч гривень, 12 гектарів - за 3,8 млн. грн, а найбільший шматок - 13 гектарів - продали за 4,5 млн грн.

Ділянка знаходиться на перетині проспекту Академіка Глушко та Маршала Жукова, неподалік від ЖК "Радужний", який знаходиться у Київському районі Одеси.

Земельна ділянка перебувала під кримінальним арештом і була передана в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів у квітні 2019 року, яке незабаром продало ділянку на аукціоні приватній компанії.

Починаючи з 2017 року, на цій ділянці ведеться будівництво торгівельного центру. Проект називається Les Vignes і включає в себе будівництво гіпермаркету Ашан, галерею магазинів та паркінг. Ціна за перший етап проекту склала 50 млн доларів.

За даними опитаних ЕП оцінювачів землі, ціна, за якою була продана ділянка, є в декілька разів нижчою за ринкову.

"Це смішна ціна, навіть під житлову забудову таких цін немає зараз. Ринкова ціна цієї ділянки може бути 3-4 тисячі доларів дол за сотку, тобто від 800 тисяч до 1 млн доларів за 27 гектарів", - каже голова одеського обласного відділення Українського товариства оцінювачів В’ячеслав Кулик.

"Враховуючи, що там будується декілька житлових комплексів, мати ТРЦ там буде дуже привабливою інвестицією. Тому було б значно логічніше поставити максимальну ціну, наприклад, 40 мільйонів, і опускати її вниз, залежно від запиту покупців, по принципу голландського аукціону", - додає експерт.

У свою чергу начальник відділу представництва в судах України Юридичного управління АРМА Віталій Різник стверджує, що продаж ділянки був необхідним для збереження її економічної вартості.

"АРМА мала повне право продати ці ділянки, а за цих обставин просто була зобов’язана це зробити. Для здійснення заходів з управління з метою збереження їх економічної вартості", - йдеться у відповіді Різника на запит ЕП.

"Це конкурс не для обраних. Будь-хто міг зареєструватися на електронному майданчику, сплатити гарантійний внесок і взяти участь. Якщо хтось вважає, що міг за це заплатити ефемерні 100 млн гривень, будь ласка, нехай би платив", - відповідає на зауваження щодо ціни Різник.

На торгах брали участь дві компанії, які подали заявку на участь з різницею у часі у 5 хвилин. Лоти виставили на продаж лише за 5 днів до початку аукціону.

"Термін експозиції для таких об'єктів може бути і рік, і два, і більше. За декілька днів у нас навіть квартири за ринковою вартістю не продаються, не говорячи вже про 27 га під ТРЦ", - зазначає Кулик.

Натомість,за словами начальника відділу юридичного управління АРМА, агентство не має відношення до строків експозиції (демонстрації - ЕП) земельної ділянки.

"Строк експозиції визначає реалізатор (ДП "СЕТАМ" - ЕП), не АРМА. Це реалізатор повністю вільний в своїх діях і його мета якнайшвидше продати", - пояснює Різник.

Учасником, який виграв торги, є компанія ТОВ "Пелучо". Керівником компанії з березня поточного року значиться Ірина Марініна, яка також володіє салоном краси "Майстерня "Все для тебе".

Попередніми керівниками компанії ТОВ "Пелучо" є Віталій Овчар та Андрій Кутідзе.

Яніна Корнієнко, ЕП