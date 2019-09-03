Фіскали хочуть стягнути з вугільної держкомпанії 109 мільйонів боргів

Офіс великих платників податків через суд намагається стягнути 109,4 мільйона гривень заборгованості з державної Вугільної компанії Краснолиманська.

Відповідне провадження зареєстрував Донецький окружний адмінсуд 21 серпня, повідомляє Finbalance.

За даними ДФС, станом на 25 березня 2019 року податковий борг держкомпанії становив 486,4 млн грн.

У травні цього року частину податкового боргу з компанії стягнули у примусовому порядку - тоді податкова отримала близько 17 мільйонів гривень.

У ході судового процесу Вугільна компанія Краснолиманська посилалась на складний фінансово-економічний стан та відсутність грошових коштів для сплати суми заборгованості у повному обсязі та просила відмовити у позовних вимогах, зазначивши, що "примусове стягнення заборгованості призведе до неможливості виконання боргових зобов'язань та зупинення діяльності підприємства".

Зазначимо, що Вугільна компанія Краснолиманська є у переліку великої приватизації.