Бізнес може втратити єдиний податок через борги - Опендатабот

Через несвоєчасну сплату податкового боргу 3 665 компаній і підприємств можуть втратити статус платника єдиного податку.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"Податкова може позбавити підприємця або компанію статусу платника єдиного податку, якщо на перше число місяця у нього є податковий борг і така ситуація перманентно продовжується протягом шести місяців", - зазначається у повідомленні.

Також у Опендатаботі повідомили, що попереджатимуть бізнес, якщо він потрапить у групу ризику.

"Для цього потрібно додати Опендатабот в улюблений месенджер, ввести код або назву компанії та підписатися на неї", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, єдиний податок — це можливість для малого бізнесу сплачувати меншу кількість податків та вести спрощену бухгалтерію (звітувати лише про прибутки). Підприємці та компанії, що сплачують єдиний податок, платять державі невеликий відсоток із обігів, а в деяких групах взагалі фіксовану ставку податку.

Як повідомлялося, в Опендатабот з’явилася можливість перевірити, який бізнес сплачує єдиний податок, і слідкувати надалі за його статусом.

Економічна правда