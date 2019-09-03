Члени наглядової ради Ощадбанку планують подати до суду на НБУ

Члени наглядової ради Ощадбанку, кандидатури яких відхилив Нацбанк, планують відстоювати свою репутацію в суді.

Про це в коментарі ЕП заявив голова наглядової ради Ощадбанку Шевкі Аджунер.

"Члени наглядової ради Ощадбанку – це висококваліфіковані професіонали з багаторічним досвідом роботи, який беззаперечно свідчить про їхню компетенцію і відмінну репутацію на вітчизняній та міжнародній арені. Ми твердо переконані, що рішення НБУ було упередженим і необґрунтованим та не відповідало встановленим процедурам та нормам.

Таким чином, воно не відповідає процедурним і правовим вимогам належного державного управління", - сказав він.

За його словами, "про це свідчить і повна відсутність прозорості цього помилкового рішення, в якому єдиним обґрунтуванням зазначено "негативні результати співбесіди".

"Важко уявити собі більшу безконтрольність і зверхність. Тому ми це рішення перевіримо на предмет законності в українських судах. Ми впевнені, що воно не витримає такої перевірки і буде скасовано", - додав Шевкі Аджунер.

Читайте детальніше у статті: НБУ та Ощадбанк в клінчі. Чому Нацбанк забракував наглядову раду банку

Нагадаємо:

Кабмін затвердив наглядові ради "Ощадбанку", "Приватбанку" та "Укрексімбанку" 22 травня 2019 року за винятком членів (по одному в кожному банку) за квотою президента.

Незалежними членами наглядової ради "Ощадбанку" були призначені Шевкі Аджунер, Байба Апін, Олексій Резніков, Олексій Грінченко, Міхаель Вайнштейн, Пітер Бріггс, представниками держави - Даніель Білак (від Кабміну) і Дмитро Власов (від Верховної Ради).

У липні членом наглядової ради Ощадбанку за квотою президента став Юрій Храмов.

У серпні Нацбанк за результатами тестування та співбесіди відхилив кандидатури 5 із 9 членів наглядової ради Ощадбанку.

Економічна правда