Мінцифри за 5 років хоче перевести 100% адмінпослуг в онлайн

Міністерство цифрової трансформації планує за 5 років перевести усі 100% адміністративних послуг в онлайн.

Про це під час заходу "Digital transformation of Ukraine" у Львові заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

"Наша ціль на 5 років - 100% послуг онлайн. З них 20% послуг - взагалі без втручання чиновників. До кінця року ми запустимо приблизно 20 сервісів", - сказав він.

"Один з пріоритетів - зробити просте закриття ФОП та зміну КВЕД. Бо нинішня процедура - абсурд", - підсумував заступник міністра.

Напередодні в інтерв'ю Українській правді Федоров розповів, що необхідне для роботи "держави в смартфоні" суцільне покриття широкосмуговим інтернетом в Україні буде реалізовано протягом півтора-двох років.

Він також анонсував старт надання держпослуг з використанням системи ідентифікації громадянина Smart-ID в грудні 2019 року, або січні 2020 року.

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Економічна правда