Великий виробник круп в Україні змінить юрисдикцію на польську

Рада директорів групи компаній Cereal Planet, один з провідних виробників круп в Україні, схвалила рішення змінити місце реєстрації з Кіпру на Польщу.

Про це компанія повідомила на сайті Варшавської фондової біржі, пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, акціонери на позачергових зборах 12 серпня ухвалили це рішення.

Зараз Cereal Planet проходить процес реєстрації у відповідних органах Польщі. У планах зареєструвати в Варшаві холдингову компанію групи під назвою "Cereal Planet SA".

Cereal Planet випускає вагові крупи для B2B під ТМ "ОЛІМП" - чотири лінійки продукції: "Булгур", "Рідлана", "Майфайна", "Златокосіца", під ТМ "Люба ферма" - суміші для тварин. Експортує крупи більш ніж в 30 країн світу.

Cereal Planet, за її даними, займає до 10% українського ринку круп. Щомісячний обсяг виробництва - 4,5-5 тис. тонн.

Власниками ГК є Анатолій і Олександр Власенки (33,54% і 29,93% відповідно), Олександр Славгородський (29,93%), Ігор Добрускін (5,5%).

Cereal Planet в січні-червні 2019 року отримала чистий прибуток в розмірі 26 тисяч євро, що в 3,2 рази менше, ніж за аналогічний період 2018 року. Виручка за вказаний період знизилася на 4,4% - до 8,82 млн євро.

За підсумками 2018 року Cereal Planet отримала 162 тисяч євро чистого прибутку, що відповідає показнику за 2017 рік, її продажі зросли на 1,5% - до 18,9 млн євро.