Кабмін планує відмовитися від валютних ОВДП
Кабінет міністрів планує перейти виключно на гривневі запозичення на внутрішньому ринку.
Про це в п'ятницю заявив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца в ході Українського Фінансового Форуму, передає FinClub.
"На поточний момент ми залучили 194 млрд гривень, доларові залучення залишилися на рівні минулого року. Ми не можемо зменшити розміщення в доларах, тому що банкам нікуди дівати валюту", - сказав Буца.
"Ми вже відмовилися від розміщення в євро. Наша мета - перейти виключно на гривневі запозичення на внутрішньому ринку", - заявив він.
Він зазначив, що один з ризиків України - велика частка валютних запозичень.
"Збільшуючи частку гривневих запозичень при розміщенні ОВДП, ми істотно знижуємо цей ризик", - сказав Буца.
Станом на 31 липня частка гривневих запозичень становила 38,8%. "Після аукціонів з розміщення ОВДП в цьому місяці частка вже, напевно, перевищила 40%", - зазначив він.
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