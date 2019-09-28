Кабмін планує відмовитися від валютних ОВДП

Кабінет міністрів планує перейти виключно на гривневі запозичення на внутрішньому ринку.

Про це в п'ятницю заявив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца в ході Українського Фінансового Форуму, передає FinClub.

"На поточний момент ми залучили 194 млрд гривень, доларові залучення залишилися на рівні минулого року. Ми не можемо зменшити розміщення в доларах, тому що банкам нікуди дівати валюту", - сказав Буца.

"Ми вже відмовилися від розміщення в євро. Наша мета - перейти виключно на гривневі запозичення на внутрішньому ринку", - заявив він.

Він зазначив, що один з ризиків України - велика частка валютних запозичень.

"Збільшуючи частку гривневих запозичень при розміщенні ОВДП, ми істотно знижуємо цей ризик", - сказав Буца.

Станом на 31 липня частка гривневих запозичень становила 38,8%. "Після аукціонів з розміщення ОВДП в цьому місяці частка вже, напевно, перевищила 40%", - зазначив він.