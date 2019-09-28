Ціни на нафту завершили тиждень зниженням

Нафтовий ринок знизився за підсумками п'ятниці на тлі ознак певного ослаблення напруженості на Близькому Сході.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на закритті торгів становила 62,31 долара за барель, що на 0,43 долара (0,69%) нижче за рівень закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на нафту WTI на листопад на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшав на 0,03 долара (0,05%) - до 56,39 долара за барель.

Раніше в ході торгів вартість контракту опускалася до 54,75 долара за барель.

Таким чином, нафтові котирування розгубили усе зростання, накопичене після атак на нафтові об'єкти Саудівської Аравії раніше у вересні, пише Bloomberg.