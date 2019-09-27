Рожкова: Деталі програми МВФ обговоримо через 2 тижні у Вашингтоні

Наступний етап переговорів щодо фінаснування України Міжнародним валютним фондом пройде через 2 тижні у Вашингтоні на щорічному зібранні країн-членів МВФ.

Про це журналістам повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в кулуарах Ukrainian Financial Forum 2019, передає liga.net.

"Думаю, до того моменту ми зможемо удосконалити формулювання меморандуму, який готується, і обговорити програму детально, оскільки у Вашингтоні будуть присутні всі ключові учасники переговорів", - зазначила Рожкова.

Вона підтвердила, що МВФ зберігає жорстку позицію щодо повернення націоналізованого Приватбанку екс-власникам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. Інші позиції нового меморандуму перегукуються з минулими домовленостями сторін.

"І Приватбанк, і незалежність НБУ - ці речі звучали і в минулих меморандумах. Хочу підкреслити, що заява МВФ щодо витрат держави, пов'язаних з реструктуризованими або ліквідованими банками, стосується не тільки Приватбанку, але і інших великих банків-банкрутів, до власників яких у держави є великі питання", - сказала заступник голови НБУ.

За її словами, у Нацбанку, як і в Кабміні, як і раніше сподіваються, що Україна зможе домовитися з Фондом до кінця цього року.

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В уряді очікують на укладання нової угоди з МВФ щодо початку нової програми співпраці, панікувати з приводу того, що місія МВФ поїхала, не уклавши угоди, немає підстав, заявив прем'єр Олексій Гончарук.

У заяві МВФ про завершення візиту, окрім позитивних моментів, також йде мова про "занизькі темпи зростання в порівнянні з сусідніми країнами" та "слабке бізнес-середовище".