Всі розділи
Укр / Рус

Рожкова: Деталі програми МВФ обговоримо через 2 тижні у Вашингтоні

П'ятниця, 27 вересня 2019, 14:39

Наступний етап переговорів щодо фінаснування України Міжнародним валютним фондом пройде через 2 тижні у Вашингтоні на щорічному зібранні країн-членів МВФ.

Про це журналістам повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в кулуарах Ukrainian Financial Forum 2019, передає liga.net.

"Думаю, до того моменту ми зможемо удосконалити формулювання меморандуму, який готується, і обговорити програму детально, оскільки у Вашингтоні будуть присутні всі ключові учасники переговорів", - зазначила Рожкова.

Вона підтвердила, що МВФ зберігає жорстку позицію щодо повернення націоналізованого Приватбанку екс-власникам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. Інші позиції нового меморандуму перегукуються з минулими домовленостями сторін.

"І Приватбанк, і незалежність НБУ - ці речі звучали і в минулих меморандумах. Хочу підкреслити, що заява МВФ щодо витрат держави, пов'язаних з реструктуризованими або ліквідованими банками, стосується не тільки Приватбанку, але і інших великих банків-банкрутів, до власників яких у держави є великі питання", - сказала заступник голови НБУ.

За її словами, у Нацбанку, як і в Кабміні, як і раніше сподіваються, що Україна зможе домовитися з Фондом до кінця цього року.

Нагадаємо:

В уряді очікують на укладання нової угоди з МВФ щодо початку нової програми співпраці, панікувати з приводу того, що місія МВФ поїхала, не уклавши угоди, немає підстав, заявив прем'єр Олексій Гончарук.

У заяві МВФ про завершення візиту, окрім позитивних моментів, також йде мова про "занизькі темпи зростання в порівнянні з сусідніми країнами" та "слабке бізнес-середовище".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ МВФ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Суд скасував штраф "Сбербанку" на 95 мільйонів, НБУ оскаржить рішення 27 вересня 2019, 10:29
Голова НБУ розповів, про що "болітиме голова" у місії МВФ 26 вересня 2019, 19:18
НБУ купуватиме на ринку надлишки валюти, але не впливатиме на її курс 26 вересня 2019, 18:28
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!