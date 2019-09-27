Справа щодо Насірова пішла в Антикорсуд

Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував усі рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Насірова обвинувачують у тому, що він ухвалив низку рішень, якими дозволив не платити податки компаніям нардепа-втікача Олександра Онищенка, які видобували газ.

Унаслідок цих рішень держава втратила понад 2 млрд грн.

У попередніх судових рішеннях, скасованих 26 вересня Касаційним судом, ішлося про "церемоніальну функцію" Насірова. Мовляв, він просто підписував незаконні розстрочки зі сплати податків.

Верховний суд розглянув усі клопотання Насірова.

Екс-голова ДФС намагався усунути зі справи НАБУ та САП. Просив передати справу до іншої палати ВСУ. Коли йому відмовили, хотів знову заявити про відвід суддів.

Рішення Верховного суду остаточне та не підлягає оскарженню.

Тепер кримінальну справу проти Насірова розглядатиме Антикорупційний суд.

Передісторія:

2 березня 2017 року детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015 – 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

8 березня 2017 року Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави 100 мільйонів гривень.

16 березня дружина внесла за нього заставу.

Насіров подав позов до Окружного адмінсуду Києва про те, що начебто не відповідав як голова ДФС за надання розстрочок, чим хотів перекласти всю відповідальність на місцеві податкові інспекції.

1 грудня 2018 року ОАСК під головуванням одіозного Євгена Аблова задовольнив позов, поновивши Насірова на посаді голови ДФС і наказавши виплатити йому компенсацію 184 тисячі гривень.

НАБУ, САП та держпідприємство "Укргазвидубування", за допомогою якого компанії Онищенка видобували газ, оскаржили рішення суду.

У червні 2019 року судді апеляційного суду Андрій Парінов, Олександр Беспалов та Наталія Літвінова спершу усунула від цієї справи НАБУ і САП, а потім ухвалила рішення на користь Насірова.

Українська правда