Мінекономіки: державну та комунальну землю продаватимуть через Prozorro

У Мінекономіки розглядають дворівневу електронну систему "Prozorro.Продажі" як ключовий інструмент для забезпечення прозорого продажу державних і комунальних земель після запуску ринку землі.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павло Кухта.

"Мінекономіки розглядає дворівневу електронну систему "Прозорро.Продажі", як ключовий інструмент для забезпечення прозорого продажу державних та комунальних земель після запуску ринку землі. Також в планах Міністерства - використання цифрових інструментів для побудови нових ринків, таких як ринок оренди державного та комунального майна, концесії, ринок праці та інших", - сказав Кухта.

У міністерстві сподіваються, що використання електронних систем продажів дозволить збільшити конкурентність на ринках та забезпечить рівний доступ до аукціонів. Як наслідок, держава отримуватиме більше коштів від продажу землі.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив законопроект про ринок землі і передав його на розгляд до парламенту.

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

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Економічна правда