На шість із десяти українських сховищ припинили закачувати газ

У зв'язку із досягненням розрахункових обсягів припинено закачування природного газу на шість із десяти газосховищ.

Про це повідомляє прес-служба Укртрансгазу.

"Наразі природній газ закачується до Більче-Волицького, Угерського, Дашавського та Богородчанського ПСГ в режимі 65 млн кубометрів на добу", - йдеться у повідомленні.

"Вже більше 288 компаній активно користуються послугами Укртрансгазу по зберіганню обсягів газу в ПСГ, з них 32 трейдери зберігають 6,7 млрд куб м газу в режимі "митного складу", - додали в Укртрансгазі.

Нагадаємо:

У підземних сховищах Укртрансгазу у 2019 році уже накопичили 20 мільярдів кубометрів газу, цей показник - історичний максимум запасів газу у ПСГ за останні дев'ять років.

Економічна правда